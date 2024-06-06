Otomobildeki yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tatvan ilçesi girişinde yaptıkları yol uygulamalarında, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yangın tüpü içine gizlenmiş 2 kilo 615 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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