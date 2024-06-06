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        Otomobildeki yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

        BİTLİS'te uygulamada durdurulan otomobilde, yangın tüpüne gizlenmiş 2 kilo 615 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:20
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        Otomobildeki yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı
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        BİTLİS'te uygulamada durdurulan otomobilde, yangın tüpüne gizlenmiş 2 kilo 615 gram metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tatvan ilçesi girişinde yaptıkları yol uygulamalarında, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yangın tüpü içine gizlenmiş 2 kilo 615 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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