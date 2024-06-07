DEM Parti'li Tatvan Belediye Başkanı hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti’li Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmanın, mazbatasını aldıktan sonra makam odasına gelen Erol'un duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesi ve bu görüntülerin de sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatıldığı belirtildi.

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