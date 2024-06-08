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        Bitlis'te kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, araçlar hasar gördü

        BİTLİS'te kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlar ve bazı evlerde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:05
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        Bitlis'te kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, araçlar hasar gördü
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        BİTLİS’te kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlar ve bazı evlerde hasar oluştu.

        Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Özellikle Beş Minare ile Hüsrevpaşa mahallerinde rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden söküldü ve çevrede park halindeki araçlara çarptı. Araçlarda hasar meydana geldi. Hüsrevpaşa Mahallesi Kültür Sokak'taki bir binanın da çatısından kopan tahta ve sac parçaları, binadaki bazı dairelerde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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