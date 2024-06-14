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        Yaylada attan düşen kadın için seferberlik; helikopter ile alındı

        BİTLİS'teçıktığı yaylada attan düşüp, kafa travması geçiren Necibe Can (52) için ekipler seferber oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:10
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        Yaylada attan düşen kadın için seferberlik; helikopter ile alındı
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        BİTLİS'teçıktığı yaylada attan düşüp, kafa travması geçiren Necibe Can (52) için ekipler seferber oldu. Ekiplerin 7 saat süren çalışması sonrası Can, Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ile hastaneye sevk edildi.

        Hizan ilçesine bağlı Büyüktepe Yaylası'nda meydana gelen olayda, Necibe Can bindiği attan düştü. İhbarla bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ekipleri ve korucular sevk edildi. Necibe Can'ın, kafa travması geçirdiği belirlendi. Sağlık ekipleri, hastanın helikopterle sevkine karar verdi. Yetkililere haber verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter, hastayı almak üzere yaylaya geldi. Ekiplerin 7 süren çalışması sonrası Necibe Can, helikopterle alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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