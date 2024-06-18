Bitlis'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; belde başkanı öldü, 10 yaralı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan yaşamını yitirdi, 6'sı çocuk 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Adilcevaz ilçesi girişinde meydana geldi. Aydınlar Beldesi eski belediye başkanı Arif Tusun yönetimindeki 34 BFD 837 otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 ASH 773 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adilcevaz ve Bitlis Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Karamercan'ın ölüm haberini duyan yakınları ve partililer hastaneye akın etti.