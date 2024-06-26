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        Ankara'dan yola çıkan 'Turistik Tatvan Treni' ilk seferini gerçekleştirdi

        ANKARA'dan 2 gün önce yola çıkan 'Turistik Tatvan Treni', Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 02:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 02:30
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        Ankara'dan yola çıkan 'Turistik Tatvan Treni' ilk seferini gerçekleştirdi
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        ANKARA’dan 2 gün önce yola çıkan ‘Turistik Tatvan Treni’, Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı. Tatvan garında yolcular için davul- zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

        Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlediği ‘Turistik Tatvan Treni’, 2 günlük seyahatin ardından gece saat 23.00 sıralarında Tatvan’a ulaştı. İlk seferini gerçekleştiren ‘Turistik Tatvan Treni’ndeki yolcular için Tatvan Garında davul- zurna eşliğinde halk oyunlarıyla karşılama töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, AK parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri trenden inen yolculara gül verdi.

        Burada konuşan Vali Karaömeroğlu, ilk seferini gerçekleştiren Turistik Tatvan Treni’nin Bitlis’in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak adına önemli ve büyük bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

        “Bitlis’e gelen misafirlerimiz, 760 üzerindeki tescilli yapılarıyla, müze kent özelliği taşıyan kadim Bitlis şehrimizde başkanımızın da söylediği gibi NASA'nın gözü, yeryüzü cenneti Avrupa destinasyon alanı, Nemrut yanardağı ve krater gölü, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı, volkanik özellikli 12 ay boyunca başından kar eksilmeyen ihtişamlı Süphan Dağı, Kubbet’ül İslam'ın üç şehrinden biri olan, sakin şehir özelliği bulunan Ahlat ilçemizi ve buradaki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı UNESCO Dünya Miras Adayı Listesi'nde bulunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını gezecek. Yine Sultan ikinci Abdülhamid Han'ın gönül dostu Muhammet Küfrevi Hazretleri türbesi, İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretlerinin kardeşi Feyzullah El Ensari Hazretleri Türbesi, türkülere, manilere konu olmuş Beş minaresi, zamanın üniversitesi konumunda olan ilim merkezi İhlasiye Medresesi, hanları, hamamları, türbeleri sizlerin ziyaretini beklemektedir. Bu tür projeler ülkemizin her köşesindeki güzellikleri tanıtmak ve turizmi geliştirmek adına büyük ve önemli adımlardır. Bu trenle ilimize gelen tüm yolcularımıza hoş geldiniz diyorum.”

        Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise yolcuların, 7 bin yıllık tarihe sahip olan bir kente geldiğini söyledi. Tanğlay, "İnşallah yarın çok güzel yerler göreceksiniz. Büyük İskender'in yaptırdığı Bitlis Kalesi'ni bu bölgenin ilk üniversitesi olan İhlasiye Medresesini, köprülerini, hanlarını, hamamlarını gezeceksiniz. Tabi biz de güzel bir turizm trenini burada karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve inşallah bunun devamı olması için de valiliğin öncülüğünde inşallah bu trenin buraya gelmesini, seferlerinin de sık olmasını sağlayacağız. Ben şehrimiz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. İnşallah siz buradan giderken bir gönül elçisi olarak Bitlis’i gördüğünüz gönül dostlarınıza tavsiye edersiniz.” dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından yolcular ve protokol üyeleri halay çekti. Tatvan’a uzun bir yolculuğun ardından gelen misafirler, karşılamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Trenle gelen misafirler gün boyunca Bitlis’in tarihi mekanlarını ziyaret ederek, biriktirdikleri anılarıyla Ankara’ya dönecekler.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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