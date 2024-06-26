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        Bitlis, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

        Bitlis'in Ahlat ilçesi, ilk kez Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:05
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        Bitlis, Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesi, ilk kez Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 5 kategoride 400 sporcunun katıldığı şampiyona 2 gün sürecek.

        Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ahlat ilçesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Ahlat-Adilcevaz karayolunda düzenlenen ve 27 Haziran'a kadar sürecek olan şampiyonaya 5 kategoride 400 sporcu katıldı. Sporcular, 2,5 ile 10 kilometre arasında yarışacak. Açılış konuşması yapan Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doymaz, şampiyonaya 23 ilden 400 sporcunun katıldığını belirterek," Bu yılkı şampiyonayı Ahlat ilçemizde yapıyoruz. 250 erkek, 150 kadın sporcumuz yarışmaya katıldı. Bugün serbest stile start veriyoruz. Akabinde yarın sprint yarışması, kısa mesafeli sürat yarışması olarak devam edecek. Ödül töreniyle birlikte sporcularımızı uğurlayacağız. Her sezon yapılan yarışmaları Ahlat’ta düşündük. Şuan her şey çok güzel. Kazasız belasız yarışmayı bitireceğiz. 5 kategoride 400 sporcumuz 2,5 ile 10 kilometre arası yarışacak. Ahlat’tan başlayan yarışma Adilcevaz güzergahına gidip gelinerek son bulacak" dedi.

        Sporculardan Saime Kaya ise, dördünce kezdir bu şampiyonaya katıldığını belirterek," Ahlat’ı çok beğendim. Buradaki organizasyon ve ortam çok iyi. Takım arkadaşlarıma ve tüm sporculara başarılar diliyorum. Hedefim iyi bir derece almak" diye konuştu.

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