Turistik Tatvan Treni'nin yolcuları Bitlis'te tarihi mekanları gezdi

ANKARA’dan 3 gün önce 160 yolcusuyla yola çıkan ve dün akşam Bitlis'in Tatvan ilçesinde davul-zurnalı karşıma töreni düzenlenen ‘Turistik Tatvan Treni’nin yolcuları Bitlis’in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlediği ‘Turistik Tatvan Treni’, 2 günlük seyahatin ardından dün saat 23.00 sıralarında Tatvan’a ulaştı. Karşılamanın ardından konaklayacakları mekanlara yerleştirilen trenin yolcuları gün içerisinde Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Nemrut, Bitlis merkezdeki tarihi han, hamam, köprü ve medreseleri gezdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yolculardan Damla Coşkun, ilk defa bölgeye geldiğini belirterek, doğasına, tarihi dokusuna hayran kaldığını söyledi. Coşkun, “Valiliğimizin ve belediyemizin destekleriyle buraya geldim. Çok güzel yerler. İyi ki gelmişim. Trenle geldik. Gelirken Elazığ’da bir mola vererek, oranın tarihi mekanlarını gezdik. Giderken de Sivas’ı gezeceğiz. Çok güzel bir yolculuktu. Arkadaşlık olsun, çok güzel dostluklar biriktirdik. Çok güzel bir gezi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

'Turistik Tatvan Treni' bugün akşam saatlerinde getirdiği yolcularıyla birlikte Tatvan Garı’ndan Ankara’ya gitmek üzere hareket edecek.