Van Gölü'nde rüzgarın sürüklediği 4 kanocuyu ekipler kurtardı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü'ne kano ile açılan ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle sürüklenerek gözden kaybolan 4 kişi, dron ile yerleri tespit edilip, ekipler tarafından kurtarıldı.

Adilcevaz ilçesindeki Dalış Okulu önünde 4 kişi, kanolarına binip Van Gölü'ne açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya çıkamayan kanocular sürüklenerek bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ile kanocuların sürüklendiği yeri tespit edip, kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kanocuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.