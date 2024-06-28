Bitlis'te sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon

BİTLİS’te sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç yedek parçası satışı bahanesiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 4 kişiyi takibe aldı. Ekiplerin 2 aylık çalışmasında herhangi bir dükkan ya da depo gibi yerlerinin olmadığı, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşlardan aldıkları araç yedek parça talebine göre internette buldukları görüntüleri onlara ileterek dolandırıcılık yaptıkları, dikkat çekmemek için meşru yollarla ticaret yapan firmaların isimlerini ve logolarını kullandıkları, polis takibinden kaçmak için farklı isimler ile sahte kimlik kullandıkları ve sık sık telefon numarası değiştirdikleri tespit edilen 4 kişi için operasyon düzenlendi.