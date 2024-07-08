Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Van Gölü'nde deniz bisikletiyle açığa sürüklenen 10 kişiyi deniz polisi kurtardı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesi sahilinden 3 deniz bisikletiyle Van Gölü'nde gezintiye çıkan ve kuvvetli rüzgarla birlikte açığa sürüklenen 3'ü kadın 10 kişi, bölgeye hareket eden deniz polisi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Gölü'nde deniz bisikletiyle açığa sürüklenen 10 kişiyi deniz polisi kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'in Tatvan ilçesi sahilinden 3 deniz bisikletiyle Van Gölü’nde gezintiye çıkan ve kuvvetli rüzgarla birlikte açığa sürüklenen 3’ü kadın 10 kişi, bölgeye hareket eden deniz polisi tarafından kurtarıldı.

        Tatvan ilçesindeki plajda üç deniz bisikleti ile Van Gölü'ne açılan 10 kişinin geri dönmemesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte açığa sürüklendiği anlaşılan 10 kişinin bulunduğu bölge saptandıktan sonra kurtarma çalışması başlatıldı. Deniz polisi, bot yardımıyla 10 kişiyi bulundukları yerden alarak kıyıya götürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, kontrol amaçlı Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa'da sol ittifak sandıktan birinci çıktı
        Fransa'da sol ittifak sandıktan birinci çıktı
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        Fransa Başbakanı Attal, istifasını sunacak
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Bu hafta kuvvetli sağanak yağış geliyor
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu!
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Ordu'da ve Muş'ta sel can aldı!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde sürüklenen 10 kişi kurtarıld...
        Deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde sürüklenen 10 kişi kurtarıld...
        Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Akın'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret
        Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Akın'dan BEÜ Rektörü Elmastaş'a ziyaret
        Bitlis Eren Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği...
        Bitlis Eren Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği...
        Bitlis Belediyesinin altyapı ve içme suyu çalışmaları sürüyor
        Bitlis Belediyesinin altyapı ve içme suyu çalışmaları sürüyor
        Bitlis'te rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        Bitlis'te rahatsızlanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
        BEÜ'de öğrenci alacak yeni bölümler açıklandı
        BEÜ'de öğrenci alacak yeni bölümler açıklandı