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        Bitlis'te sosyal medya üzerinden anlaştıkları kişilerle fuhuş yapanlara operasyon

        BİTLİS'te sosyal medya yayınlarıyla ulaştıkları kişilerle anlaşıp fuhuş yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:40
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        Bitlis'te sosyal medya üzerinden anlaştıkları kişilerle fuhuş yapanlara operasyon
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        BİTLİS'te sosyal medya yayınlarıyla ulaştıkları kişilerle anlaşıp fuhuş yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde, sosyal medyadan yaptıkları yayınlarla ulaştıkları ve bu kişilerle para karşılığı birlikte oldukları belirlenen 5 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri olduğu belirlenen yabancı uyruklu M.D. ve 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında cep telefonları, ruhsatsız tabanca ile yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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