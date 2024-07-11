Bitlis'te deniz polisleri, son 15 günde 15 kişiyi boğulmaktan kurtardı
BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, boğulma, arama kurtarma ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini yürüttüğü Van Gölü'nde, dünyada yalnızca burada yaşayan inci kefalini koruma çalışmalarında da görev alıyor.
BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, boğulma, arama kurtarma ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini yürüttüğü Van Gölü'nde, dünyada yalnızca burada yaşayan inci kefalini koruma çalışmalarında da görev alıyor. Göldeki tekneleri de denetleyen ekiplerin, son 15 günde 15 kişiyi boğulmaktan kurtardığı belirtildi.
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan inci kefalinin korunması için Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat denetimler yapıyor. Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra deniz polisleri, inci kefalini korumak için göl üzerinde sıkı denetimler yapıyor. Ekipler, Van Gölü üzerindeki sorumluluk alanlarında boğulma, arama kurtarma, deniz araçlarının denetimleri ve denizde alınan emniyet tedbirlerinin uygulanmasında da görev alıyor. 'Şehit Çarşı ve Mahalle bekçisi İsa Budak' adını taşıyan KB-1301 kontrol botu ile yapılan denetimlerde son 15 günde 15 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
Son olayda ekipler, Van Gölü'nde bir tekne olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimlerde teknenin gezi amaçlı göle açıldığı belirlendi.
'15 KİŞİYİ KURTARDIK'
Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde gemi adamı olarak görev yapan Mehmet Pancar, yaz mevsimiyle halkın serinlemek için Van Gölü'ne girdiğini belirterek, "Göl üzerinde yaptığımız denetimlerde hava şartlarından dolayı bindikleri bot ve deniz bisikletleriyle açığa sürüklenen 15 kişiyi kurtardık. Göl üzerinde göçmen kaçakçılığı, akaryakıt, silah kaçakçılığı ve yasak avlanmanın önlenmesi yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Ayrıca 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin, avcılar tarafından avlandığı bilgisi üzerine denetimler yaptık. Denetimlerde teknenin av değil, gezinti amaçlı çıktığını tespit ettik. Kontroller neticesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını gördük. Yaz aylarının gelmesiyle yüzme kano ve deniz bisikletiyle vatandaşlarımız göle açılmaktadırlar. Son günlerde hava muhalefetinden dolayı açılan vatandaşlarımız kıyıya dönememektedir. Bu konuda sıkı denetimler yapıyoruz" diye konuştu.
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