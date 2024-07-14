Kimliğini unutan aday, polisin yardımı ile KPSS'ye yetişti

BİTLİS'tekimliğini unutunca polisten yardım isteyen KPSS adayı, polis aracı ile götürüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde geçici kimlik belgesi çıkartılarak sınava yetiştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'te de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Bir lisede sınava girecek olan erkek aday, kimliğini evde unutunca polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, adayı polis aracına bindirip, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürdü. Kısa sürede geçici kimlik belgesi çıkartan aday, sınava yetiştirildi.( DHA)