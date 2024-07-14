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        Kimliğini unutan aday, polisin yardımı ile KPSS'ye yetişti

        BİTLİS'tekimliğini unutunca polisten yardım isteyen KPSS adayı, polis aracı ile götürüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde geçici kimlik belgesi çıkartılarak sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:50
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        Kimliğini unutan aday, polisin yardımı ile KPSS'ye yetişti
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        BİTLİS'tekimliğini unutunca polisten yardım isteyen KPSS adayı, polis aracı ile götürüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde geçici kimlik belgesi çıkartılarak sınava yetiştirildi.

        Tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'te de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Bir lisede sınava girecek olan erkek aday, kimliğini evde unutunca polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, adayı polis aracına bindirip, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürdü. Kısa sürede geçici kimlik belgesi çıkartan aday, sınava yetiştirildi.( DHA)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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