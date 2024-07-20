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        Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

        BİTLİS merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:40
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        Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
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        BİTLİS merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

        Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Bitlis merkezde 2, Tatvan'da 6, Ahlat'ta 1, Güroymak'ta 2, Diyarbakır'da 1 ve Bursa'da 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 427 gram esrar, satışa hazır 11 fişek metamfetamin, 1 fişek eroin ve 3 fişek esrar ile bir miktar para ele geçirildi

        Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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