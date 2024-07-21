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        Odun yüklü kamyon devrildi; aracın altında sıkışan sürücü kurtarıldı

        BİTLİS'in Sarıkonak köyünde, devrilen odun yüklü kamyonun sürücüsü Muammer Köprü (31), ekipler tarafında sıkıştığı aracın altından çıkarılarak hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:50
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        Odun yüklü kamyon devrildi; aracın altında sıkışan sürücü kurtarıldı
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        BİTLİS'in Sarıkonak köyünde, devrilen odun yüklü kamyonun sürücüsü Muammer Köprü (31), ekipler tarafında sıkıştığı aracın altından çıkarılarak hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde Bitlis Merkeze bağlı Sarıkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Muammer Köprü yönetimindeki odun yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Odunların yola savrulduğu kazada, sürücü Köprü, kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevkedildi. Kamyonun altından çıkartılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yolun kenarına savrulan odunlar da köy sakinleri tarafından toplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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