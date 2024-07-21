Odun yüklü kamyon devrildi; aracın altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Olay, öğle saatlerinde Bitlis Merkeze bağlı Sarıkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Muammer Köprü yönetimindeki odun yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Odunların yola savrulduğu kazada, sürücü Köprü, kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevkedildi. Kamyonun altından çıkartılan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yolun kenarına savrulan odunlar da köy sakinleri tarafından toplandı.

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