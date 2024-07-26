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        Bitlis merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 19 tutuklama

        BİTLİS merkezli 6 ildeki operasyonda 22'si sahte sağlık rapor hazırlayan, 76'sı ise raporlardan faydalandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 98 kişiden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:05
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        Bitlis merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 19 tutuklama
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        BİTLİS merkezli 6 ildeki operasyonda 22'si sahte sağlık rapor hazırlayan, 76'sı ise raporlardan faydalandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 98 kişiden 19'u tutuklandı.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da saat 05.00'te, Bitlis merkez ve Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de sahte sağlık raporu hazırlayanlara operasyon düzenledi. Toplam 104 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 'Kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçu'nu işleyip belirli bir ücret karşılığı, hasta olmayan kişiler hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu kişilerin yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile 'Para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte rapor ile hasta aylığı bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirip kamuyu büyük oranda zarara uğrattığı tespit edilen 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda 3 av tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait olan ve sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılıp alındıkları tespit edilen 17 araca da el konuldu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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