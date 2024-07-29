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        Göl kenarına pikniğe giden aile ayılarla karşılaştı; kurdukları sofrayı bırakıp kaçtılar

        BİTLİS'inTatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü kenarına pikniğe gelen 4 kişilik aile, bölgede anne ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:25
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        Göl kenarına pikniğe giden aile ayılarla karşılaştı; kurdukları sofrayı bırakıp kaçtılar
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        BİTLİS'inTatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü kenarına pikniğe gelen 4 kişilik aile, bölgede anne ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Panik yaşayan aile, kurdukları piknik sofrasını ayılara bırakıp, bölgeden uzaklaştı.

        Mavi ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındıran, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son zamanlarda bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği ayılarla gündeme geliyor. Bölgede her geçen gün sayıları artan ayılar, yiyecek bulabilmek için piknik yapanların çevresine geliyor. Dün de piknik yapmak için bölgeye gelen 4 kişilik aile, anne ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Bir anda panikleyen aile, kurdukları piknik sofrasını ayılara bırakıp, bölgeden uzaklaştı.

        'ET VE MANGAL KOKUSUNA GELİYOR'

        Bölgede uzun yıllardır gözlem yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayılarla ilgili uyarılarda bulundu. İnsanların zaman zaman ayıların saldırısına uğradığını belirten Önen, "Nemrut Kalderası'nın büyük göl civarında anne ve iki yavru ayısı, piknikçilerin olduğu bölgeye geldi ve aile uzaklaşmak zorunda kaldı. Kurulan sofra ise onlara kaldı. Ayıların birkaç kişiye de saldırı girişimi oldu. Bizler bu konu ilgili birçok defa bilgilendirmede bulunduk. Yetkililer de gerekli tabelaları asmışlar. Ayılara yaklaşılmaması gerektiğini defalarca dile getirdik. Geçmiş yıllarda da saldırı oldu ve yaralanmalar yaşandı. Et ve mangal kokusuna geliyor. Böylece insanlar ve ayılar karşılaştığı zaman istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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