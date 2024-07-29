Göl kenarına pikniğe giden aile ayılarla karşılaştı; kurdukları sofrayı bırakıp kaçtılar

BİTLİS'inTatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü kenarına pikniğe gelen 4 kişilik aile, bölgede anne ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Panik yaşayan aile, kurdukları piknik sofrasını ayılara bırakıp, bölgeden uzaklaştı.

Mavi ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındıran, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, son zamanlarda bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği ayılarla gündeme geliyor. Bölgede her geçen gün sayıları artan ayılar, yiyecek bulabilmek için piknik yapanların çevresine geliyor. Dün de piknik yapmak için bölgeye gelen 4 kişilik aile, anne ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Bir anda panikleyen aile, kurdukları piknik sofrasını ayılara bırakıp, bölgeden uzaklaştı.