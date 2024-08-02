Bitlis'te 97 tarihi sikke ele geçirildi

BİTLİS'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke ele geçirildi. Tarihi sikkeler, Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine ilçenin Akdik köyüne operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke ile 1 dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile el konulan sikkeler Bitlis Ahlat İl Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüpheli 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.