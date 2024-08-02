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        Bitlis'te 97 tarihi sikke ele geçirildi

        BİTLİS'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:15
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        Bitlis'te 97 tarihi sikke ele geçirildi
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        BİTLİS'in Hizan ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke ele geçirildi. Tarihi sikkeler, Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbari çalışmalarda, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine ilçenin Akdik köyüne operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda Osmanlı dönemi ve çeşitli ülkelere ait 97 sikke ile 1 dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile el konulan sikkeler Bitlis Ahlat İl Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüpheli 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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