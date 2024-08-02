Otomobilde 1 kilo 150 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buzlupınar mevkiinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramalarda 1 kilo 150 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.