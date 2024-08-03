Yunus polisleri çocukları oyuncak hediye edip, motosiklete bindirdi

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yunus polis ekipleri, 5 ilçede oluşturulan 10 ayrı noktada denetim yaptı. Denetimler sırasında polisler, kendilerine yoğun ilgi gösteren çocukları motosikletlerine bindirip, onlara oyuncak dağıttı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlükleri ve yunus polis ekipleri tarafından Bitlis Merkez, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Güroymak'ta denetimler yapıldı. Yunus polisleri, bölge halkı da yoğun ilgiyle karşıladı. Denetimlerde yunus polis ekipleri, şüpheli görülen kişileri durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Yunus polisler, denetimleri sırasında motosikletlerine binmek isteyen çocukları da kırmadı. Polisler yanlarında getirdikleri polis arabası ve oyuncak bebekleri de çocuklara hediye etti.