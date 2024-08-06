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        'Gill', ilk görevinde 2 kilo metamfetamin buldu

        ANKARA'danBitlis'e 1 hafta önce gönderilen 2 yaşındaki 'Gill' adlı narkotik köpeği, ilk görevinde yolcu otobüsünde 2 kilo 78 gram metamfetamin buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:20
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        'Gill', ilk görevinde 2 kilo metamfetamin buldu
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        ANKARA'danBitlis'e 1 hafta önce gönderilen 2 yaşındaki 'Gill' adlı narkotik köpeği, ilk görevinde yolcu otobüsünde 2 kilo 78 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan D.N.A., tutuklandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan yolcu otobüsünü Bitlis'in Tatvan ilçesi girişinde durdurarak arama yaptı. Ekiplerin aramasına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda eğitim görüp, 1 hafta önce Bitlis Emniyet Müdürlüğü emrine gönderilen 2 yaşındaki Alman Kurdu 'Gill' adlı köpek de katıldı. 'Gill'in yolcu valizine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 2 kilo 78 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan valizin sahibi D.N.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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