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        Otobüse yolcu olarak binen polislerden sürücülere ceza

        BİTLİS'teyolcu olarak bindikleri otobüslerde denetim yapan sivil trafik polisleri, 16 sürücüye ceza uyguladı, kurallara uyan şoförlere de teşekkür etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:00
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        Otobüse yolcu olarak binen polislerden sürücülere ceza
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        BİTLİS'teyolcu olarak bindikleri otobüslerde denetim yapan sivil trafik polisleri, 16 sürücüye ceza uyguladı, kurallara uyan şoförlere de teşekkür etti.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazaları önlemeye yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bitlis ve bölge illerinde yolcu taşımacılığı yapan otobüslere 21 Aralık 2023 ile 06 Ağustos 2024 tarihleri arasında binen 39 sivil trafik polisi, yolda sürücülerin yaptıkları hataları not etti. Daha sonra oluşturulan arama kontrol noktalarında durdurulan 16 sürücüye kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza, hata yapmayan sürücülere ise teşekkür edildi.

        'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Uğur Altuntaş, "Bitlis ilimizden hareket ile Van, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş illerine seyahat eden yolcu otobüslerinde sivil yolcu olarak binilerek sürücüler ve yolcular, Karayolu Trafik Kanunu hükümlerince denetlenmiştir. Bitlis Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı trafik birimlerinde görevli 39 trafik polisi görevlendirildi. Bu denetimlerde 16 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlemler uygulandı. Özellikle sürücülerimizden ve yolculuk yapan vatandaşlardan isteğimiz; yolculuk boyunca emniyet kemerlerini takmaları ve kurallara uymalarıdır. Bu konudaki denetimlerimiz de devam edecektir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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