Otobüse yolcu olarak binen polislerden sürücülere ceza

BİTLİS'teyolcu olarak bindikleri otobüslerde denetim yapan sivil trafik polisleri, 16 sürücüye ceza uyguladı, kurallara uyan şoförlere de teşekkür etti.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazaları önlemeye yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bitlis ve bölge illerinde yolcu taşımacılığı yapan otobüslere 21 Aralık 2023 ile 06 Ağustos 2024 tarihleri arasında binen 39 sivil trafik polisi, yolda sürücülerin yaptıkları hataları not etti. Daha sonra oluşturulan arama kontrol noktalarında durdurulan 16 sürücüye kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza, hata yapmayan sürücülere ise teşekkür edildi.