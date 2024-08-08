'Turistik Tatvan Treni', Bitlis'e ikinci seferini yaptı; misafirler halaylarla karşılandı (2)

ÖĞRENCİLERTARİHİ MEKANLARI GEZDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan ve bölgeye ikinci kez gelen Turistik Tatvan treni yolcuları Bitlis’in tarihi ve turistik mekanları gezdi. İstanbul Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin yer aldığı gezi programında yolcular ilk olarak restore edilen Bitlis çarşı merkezindeki köprü, cami ve hanları gördü. Daha sonra Nemrut Krater Gölü'ne çıkan yolcular buranın muhteşem doğasında bol bol fotoğraf çektirdi. Öğrenciler buradan da dünyanın en büyük Türk- İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti.