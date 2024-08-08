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        'Turistik Tatvan Treni', Bitlis'e ikinci seferini yaptı; misafirler halaylarla karşılandı (2)

        ÖĞRENCİLERTARİHİ MEKANLARI GEZDİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan ve bölgeye ikinci kez gelen Turistik Tatvan treni yolcuları Bitlis'in tarihi ve turistik mekanları gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:25
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        'Turistik Tatvan Treni', Bitlis'e ikinci seferini yaptı; misafirler halaylarla karşılandı (2)
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        ÖĞRENCİLERTARİHİ MEKANLARI GEZDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından uğurlanan ve bölgeye ikinci kez gelen Turistik Tatvan treni yolcuları Bitlis’in tarihi ve turistik mekanları gezdi. İstanbul Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin yer aldığı gezi programında yolcular ilk olarak restore edilen Bitlis çarşı merkezindeki köprü, cami ve hanları gördü. Daha sonra Nemrut Krater Gölü'ne çıkan yolcular buranın muhteşem doğasında bol bol fotoğraf çektirdi. Öğrenciler buradan da dünyanın en büyük Türk- İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti.

        İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Serhat Tetik Arabacı, yorucu bir yolculuğun ardından geldikleri Tatvan’da karşılamadan memnun kaldıklarını belirterek, "Davul- zurna ile karşılandık. Vali ve belediye başkanı bizleri karanfillerle karşıladı. Onların konuşmalarını dinledik. Daha sonra gençlik kampına geçerek dinlendik. Daha sonra sabah saatlerinde Bitlis merkeze geçerek Şerefiye Camii'ni gezdik. Beş minareyi tarihi köprüleri ve şehrin ortasından geçen nehri gördük. Esnafla sohbetlerimiz oldu. Çok güzel anılar biriktirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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