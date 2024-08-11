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        Bitlis Valiliği'nden '150 köpeğin zehiplenip öldürüldüğü' paylaşımlarına yalanlama

        BİTLİS Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Ahlat ilçesinde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:10
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        Bitlis Valiliği'nden '150 köpeğin zehiplenip öldürüldüğü' paylaşımlarına yalanlama
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        BİTLİS Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında Ahlat ilçesinde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

        Bitlis Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan '150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü' iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Ahlat-Malazgirt kara yolu güzergahındaki barınağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Ahlat Şefliği ekibinin giderek incelemelerde bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan incelemede adı geçen Çöpçü Ömer isimli şahsın olay yerinde ikamet etmediği, alanda bulunan hayvanların yaşadığı ve herhangi bir sağlık sorunları olmadığı, alana yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlar ile yapılan görüşmelerde herhangi bir zehirlenme olayının olmadığı bilgisi edinilmiştir. Ayrıca Ahlat Belediyesi'nin yapmış olduğu incelemelerde de, ilgili görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Son olarak, çevrede yapılan incelemelerde hiçbir şekilde ölü veya çürümüş köpek bedenine rastlanılmamış olup, sosyal medyada paylaşılan haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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