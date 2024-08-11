Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Nemrut Krater Gölü'nde kulaç attılar

VANGölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve bölgeye turist ilgisini artırmak için düzenlenen etkinlikte sporcular, Nemrut Krater Gölü'nün buz gibi suyunda gidiş-dönüş yaklaşık 7 kilometre kulaç attı. İstanbul'dan gelen 5 yüzücünün katıldığı yüzme maratonu 4 saatte tamamlanırken, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Van Gölü’ndeki kirliliğe dikkat çekmek, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisini artırmak için Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde Bitlis'in Tatvan İlçesinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde yüzme etkinliği düzenlendi. 30 kişinin katıldığı etkinlikte, İstanbul'dan katılan 5 yüzücü, gölün buz gibi suyunda gidiş-dönüş yaklaşık 7 kilometre kulaç attı. 4 saat sonra tamamlanan maratona katılan yüzücüler, Nemrut Krater Gölü'nün doğa harikası, yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.

'AMACIMIZ, FARKINDALIK OLUŞTURMAK' Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'ndeki kirlilik ve Nemrut Krater Gölü çevresinin çöpten arındırılması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Nemrut Kalderası dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater göllerine sahiptir. Biz de buraya dikkat çekmek için yüzme maratonu yaptık. Buranın turizm potansiyeline vurgu yapmak istedik. Krater gölünde bir uçtan diğer uca olan en uzun mesafeyi, biri kadın olmak üzere 5 arkadaşımız ile birlikte başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız, farkındalık oluşturmak, Avrupa Seçkin Destinasyonlar Listesi'nde yer alan yeryüzü cenneti olarak bilinen Nemrut Kalderası'nın tüm dünyaya tanıtılmasıdır. Aynı zamanda buranın temiz tutulması, çöpten arındırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına bir bilinç oluşturmak için de bu organizasyonu yaptık. Her yıl geleneksel olarak burada su sporlarının yapılabildiği, farklı yarışmaların ve maratonların yapılabileceğini hatırlatmak istedik. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.