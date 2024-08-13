Nemrut Krater Gölü kenarında Perseid meteor yağmurunu gözlemlediler

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2024 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, dün akşam Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde de izlendi. Doğa ve uzay fotoğrafçılığı yapan Bitlis Eren Üniversitesi'nden Dr. Cihan Önen, uzay gözlemcilerini ve fotoğraf tutkunlarını Nemrut'a beklediklerini söyledi.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü çevresinde, 11-12 Ağustos geceleri Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen de yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan Perseid gök taşı yağmurunu fotoğraflamak ve gözlemlemek için teleskobunu 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarına kurdu. Saniyede 59 kilometre hızla atmosfere giren gök taşlarını teleskopla gözlemleyip fotoğraf çeken Önen, saniyede birer ikişer şekilde görüntülenen meteor yağmurunun en güzel izlenebilecek yerlerden birinin Nemrut Kalderası olduğunu söyledi. Uzay gözlemcilerini ve fotoğraf tutkunlarını, Nemrut'a beklediklerini söyleyen Önen, "Biz de doğa ve uzayseverler olarak ekipmanlarımızı alıp Krater Gölü'ne geldik ve yönümüzü gökyüzüne çevirdik. Dakika başına 1-2 adet ve saatte onlarca meteoru gözlemleme fırsatı yakaladık. Işık kirliliğinin büyükşehirlere göre daha az olduğu Bitlis'te bu tip gök olaylarını daha iyi gözlemliyoruz. Harika ve heyecan verici bir durumdu. Herkesin bu ana tanıklık etmesi gerekiyor" diye konuştu.