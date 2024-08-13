Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Nemrut Krater Gölü kenarında Perseid meteor yağmurunu gözlemlediler

        TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2024 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, dün akşam Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde de izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nemrut Krater Gölü kenarında Perseid meteor yağmurunu gözlemlediler
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2024 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, dün akşam Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde de izlendi. Doğa ve uzay fotoğrafçılığı yapan Bitlis Eren Üniversitesi'nden Dr. Cihan Önen, uzay gözlemcilerini ve fotoğraf tutkunlarını Nemrut'a beklediklerini söyledi.

        Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü çevresinde, 11-12 Ağustos geceleri Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen de yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında 'yıldız kayması' olarak adlandırılan Perseid gök taşı yağmurunu fotoğraflamak ve gözlemlemek için teleskobunu 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarına kurdu. Saniyede 59 kilometre hızla atmosfere giren gök taşlarını teleskopla gözlemleyip fotoğraf çeken Önen, saniyede birer ikişer şekilde görüntülenen meteor yağmurunun en güzel izlenebilecek yerlerden birinin Nemrut Kalderası olduğunu söyledi. Uzay gözlemcilerini ve fotoğraf tutkunlarını, Nemrut'a beklediklerini söyleyen Önen, "Biz de doğa ve uzayseverler olarak ekipmanlarımızı alıp Krater Gölü'ne geldik ve yönümüzü gökyüzüne çevirdik. Dakika başına 1-2 adet ve saatte onlarca meteoru gözlemleme fırsatı yakaladık. Işık kirliliğinin büyükşehirlere göre daha az olduğu Bitlis'te bu tip gök olaylarını daha iyi gözlemliyoruz. Harika ve heyecan verici bir durumdu. Herkesin bu ana tanıklık etmesi gerekiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu

        Benzer Haberler

        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Birinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu ta...
        Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Birinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu ta...
        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" düzenlendi
        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" düzenlendi
        Bitlis'te uzman çavuş ile hemşire eşi kazada hayatını kaybetti
        Bitlis'te uzman çavuş ile hemşire eşi kazada hayatını kaybetti
        Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini k...
        Kamp için Bitlis'e gelen gençler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini k...
        Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler, bozayıları görüntülüyor
        Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler, bozayıları görüntülüyor
        Bitlis'te trafik kazasında uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te trafik kazasında uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti