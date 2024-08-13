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        Bitlis'te otomobil ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

        BİTLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yönden gelen TIR ile çarpışıp yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:50
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        Bitlis'te otomobil ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
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        BİTLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yönden gelen TIR ile çarpışıp yol kenarındaki su kanalına düştüğü kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, diğer 2'si ise ekipler tarafından sıkıştıkları yerden alınıp hastaneye ulaştırıldı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 35'inci kilometresindeki Destumi mevkisinde meydana geldi. Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden 06 CGS 245 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen TIR ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sıkışan 2 kişi de ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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