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        Bitlis'te dron destekli trafik denetiminde 28 bin 921 araç kontrol edildi

        BİTLİS'te, polis ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde, son bir ayda 28 bin 921 araç kontrol edildi, kurallara uymayan bin 285 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:25
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        Bitlis'te dron destekli trafik denetiminde 28 bin 921 araç kontrol edildi
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        BİTLİS'te, polis ekipleri tarafından dron destekli yapılan trafik denetiminde, son bir ayda 28 bin 921 araç kontrol edildi, kurallara uymayan bin 285 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla şehirler arası kara yollarında ve şehir içi güzergahlarda dron destekli uygulama yaptı. Uygulamada kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri denetimi, tehlikeli şerit değiştirme, araç takip mesafesi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, okul ve yaya geçidi önceliği gibi konularda sürücüler bilgilendirilip denetim yapıldı. Bu kapsamda son bir ayda 28 bin 921 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan bin 285 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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