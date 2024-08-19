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        YRP'li Kılıç: Belediye başkanlarını ayrıştırmak, aslında onları seçenleri ayrıştırmaktır

        YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Belediye başkanları arasında ayrım yapmak, sınıflandırmak, belediye başkanlarını partisine göre iyi ya da kötü olarak ayrıştırmak doğru değildir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:50
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        YRP'li Kılıç: Belediye başkanlarını ayrıştırmak, aslında onları seçenleri ayrıştırmaktır
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        YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Belediye başkanları arasında ayrım yapmak, sınıflandırmak, belediye başkanlarını partisine göre iyi ya da kötü olarak ayrıştırmak doğru değildir. Belediye başkanlarını ayrıştırmak, aslında onları seçenleri ayrıştırmaktır. Demokratik süreçlere saygı duymak zorundayız" dedi.

        YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, çeşitli ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere Bitlis'e geldi. Beraberindeki YRP Bitlis İl Başkanı Aslan Süphanoğlu ve YRP Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ile partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Kılıç, "Sırça saraylarda, rahat koltuklarda siyaset yapılmaz. Siyaseti sahada, halkın içinde yapmak icap eder. Esnafın, halkın, çiftçinin, hayvan üreticisinin yanında olarak piyasadan haberdar olmak, maliyetler ile ilgili bilgi sahibi olmak icap eder. Halktan alınan verileri Ankara’ya iktidara taşımak icap eder. Gördüğümüz haliyle Bitlislimiz ilçeleri ile birlikte önemli bir tarımsal havzadır. Kendi ihtiyacı değil, bölgenin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Maliyet rakamları, köylünün maliyetlerinden çok uzak. Bu durum, köylüyü her geçen gün üretimden uzaklaştırıyor. Şehir hayatı başladıktan sonra yeniden tarlaya dönmek mümkün değil” diye konuştu.

        Enflasyon rakamları ve refah payı konularına değinen Kılıç, “Türkiye’de enflasyon yüzde 75 iken köylünün emeğine yüzde 12 fark vermek adaletsizliktir. Üreticiyi kaderine terk etmektir. Sen üretme, sürme tarlayı. Ekme biçme senin üretimine ihtiyacımızı yok. Bu tarımsızlaşma, yarın topraksızlaşmayı beraberinde getirir. Topraklarda mülkiyet yabancıların eline geçmesi demektir. Allah korusun, Türkiye son 10 yıl içinde en önemli tarımsal ürünlerde bile elin eline bakan, yurt dışından ithalat yapan bir ülke haline gelebilir. Hükümete Bitlis’ten acil çağrı ve uyarımızdır. Köylünün ürününe verilen fiyat tüm maliyetlerle birlikte enflasyon farkını ve refah payını kapsamalıdır" ifadelerini kullandı.

        ‘İSLAM ÜLKELERİNİ BİR KEZ DAHA BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUZ’

        Suat Kılıç, Gazze'de yaşananlar konusunda ise "Bu cinayetlerin ve savaş suçlarının sorumlusu İsrail ve İsrail ile birlikte destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere siyonist rejimi destekleyen ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’e 20 milyar dolarlık daha bir silahlanma paketi açmasını kınıyoruz. İsrail’in Gazze’deki kadın ve çocuklara yönelik vahşi cinayetleri her türlü ahlaki yoksunlukla devam ederken, Amerikan Kongresi’nin İsrail’e 20 milyar dolar daha kan dökmesi için para vermesi en basit tabiri ile soykırıma, yüzyılın en büyük katliamına Amerika Birleşik Devletleri’nin de gırtlağına kadar ortak olmasıdır. İslam ülkelerini bir kez daha duyarlı olmaya, birlik olmaya davet ediyoruz" dedi.

        Hükümet kanadının dışında seçilen diğer partilerin belediye başkanlarına baskı uygulandığını ve ötekileştirdiklerini söyleyen Kılıç, "Belediye başkanları arasında ayrım yapmak, sınıflandırmak, belediye başkanları partisine göre iyi ya da kötü olarak ayrıştırmak doğru değildir. Belediye başkanlarını ayrıştırmak aslında onları seçenleri ayrıştırmaktır. Demokratik süreçlere saygı duymak zorundayız. Halkın iradesi sandıkta hangi yönde tezahür etmiş olursa olsun, devletin yasaları önünde eş değerdir. Anayasaya, yasalara bağlı kalan, devletine, milletine sadakatle çalışan terör örgütünden yana yontmayan, terör örgütünün dilinden konuşmayan belediye başkanlarını ayrıştırmak hiç kimsenin hakkı değildir. O nedenle bütün devlet görevlilerinden belediye başkanlarımızın her birine partisine ve bayrağına bakmaksızın büyük bayrağımızın al bayrağımızın altında hareket ederek sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

        Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suat Kılıç, toplantının ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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