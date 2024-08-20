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        Beyin kanaması geçiren karakol komutanı, Bitlis'te toprağa verildi

        KONYA'da beyin kanaması geçirip, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren karakol komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu (43), memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:40
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        Beyin kanaması geçiren karakol komutanı, Bitlis'te toprağa verildi
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        KONYA'da beyin kanaması geçirip, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren karakol komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu (43), memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Karatay ilçesindeki Yarma Jandarma Karakolu’nun komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu, geçen hafta geçirdiği beyin kanaması sonucu Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gündoğdu, dün hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Gündoğdu'nun cenazesi, Konya'dan uçakla memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Gündoğdu’nun cenazesi, Abdurrahman Dede Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Gündoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kurum amirleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Cemil Gündoğdu, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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