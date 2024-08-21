Bakan Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini biz burada 5 dakikaya indireceğiz. Yine mevcut şehir geçişindeki yolu 2 kilometre yaklaşık kısaltmış olacağız. Gerek zamandan gerekse de akaryakıttan burada yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Esasında bu projeyi bitirdiğimizde harcadığımız parayı birkaç yılda geriye almış olacağız" dedi.

Muş’tan karayoluyla Bitlis’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu, Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu’na, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve bazı kurum amirleri de eşlik etti. Burada yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, çevre yolunun faaliyete geçmesiyle birlikte 40 dakikada geçilen yolun bir bölümünün 5 dakikaya düşeceğini söyledi. Çalışmalara başlandığı zaman bazı kamulaştırma ve zemin problemlerinin olduğunu ve sıkıntılar yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, bu sorunların çözüldüğünü ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Burada Tatvan mevcut şehir geçişinde, aynı zamanda Van güzergahıdır. Mevcut şehir geçişinde günlük ortalama 20 bin civarında bir trafiğimiz var. Elbette bu yaz aylarında 25-30 binlerin üzerinde olacak. Artık Tatvan'dan birkaç kilometrelik mesafeyi ancak 40 dakikada geçilebilir bir durum var. Tabii Tatvan'ın bu bölgedeki ticari gelişmişliği oraya gösterilen rağbet dolayısıyla bu yoğunluğu yaşıyoruz. Burada bir çevre yolu yapmamız gerekiyordu. O çevre yolunu da biz yaklaşık 10 kilometre olarak projelendirdik ve yapım çalışmalarına başladık. Bu çevre yolunu biz bitirdiğimizde Tatvan'daki 40 dakikalarda kat edilen trafik yaklaşık 5 dakikada geçilmiş olacak. Bir kere transit trafiğin tamamını bir çevre yoluna almış olacağız. Önemli bir bölümünü bir çevre yoluna aldığımız zaman Tatvan şehir merkezi de daha yaşanabilir, ticaretini daha da geliştirilebilir bir duruma gelmiş olacak. Projemize baktığımızda bin 236 metre ve bin 270 metre uzunluğunda iki adet çift tüp tünel yani 12 kilometrelik tünelin ve yolun yaklaşık 2,5 kilometresi tünellerle geçiyoruz diyebiliriz. Yine 140-145 metre uzunluğunda önemli viyadükle bir vadiyi geçiyoruz. Burada çalışmalarımıza biz hem arazideki toprak işlerinde hem de tünellerde devam ediyoruz. Tünelimizin T2 tüneli olarak adlandırdığımız sağ ve sol olarak toplam bin 370 metre çalışma yürüttük. Kazı ve destekleme çalışmalarını bitirdik. Arkadaşlarımızla gerekli görüşmeyi, firmamızla da beraber yaptık. Biraz daha orada hızlanmaya ihtiyacımız var. Biz ödenek olarak destekleyeceğiz. Müteahhit firmamız da bu anlamda devam edecek. Buradaki 40 dakikalık seyahat süresini biz burada 5 dakikaya indireceğiz. Yine mevcut şehir geçişindeki yolu 2 kilometre yaklaşık kısaltmış olacağız. Gerek zamandan gerekse de akaryakıttan burada yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir tasarruf etmiş olacağız. Esasında bu projeyi bitirdiğimizde harcadığımız parayı birkaç yılda geriye almış olacağız. Böyle kıymetli bir projeden bahsetmiş oluyoruz."

‘BİTLİS’İN ALT YAPISI İÇİN 22 YILDA 57 MİLYAR 785 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK’ Bakan Uraloğlu, daha sonra Bitlis Valiliğine geçerek, burada Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye başkanları ve kurum amirlerinin de katıldığı koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Uraloğlu, son 22 yılda Bitlis’in ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 785 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 22 yılda yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58’e yükselttik. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı da daha geçtiğimiz ay içinde uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. Ülkemizin genelinde olduğu gibi Bitlis’te de ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Atalarımızın büyük önem verdiği Bitlis’in dört bir yanını bayındır kılmaya, ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmeye, güçlendirmeye ayrı bir özen gösteriyoruz. Son 22 yılda Bitlis’in ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 785 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002’de sadece 19 kilometre bölünmüş yolu var iken, 289 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 308 kilometreye ulaştık. BSK kaplamalı yolu yoktu 279 kilometre BSK kaplama yaptık. 500 metre uzunluğunda 17 köprü ve viyadüğü vardı. Bu sayıyı 72’ye çıkararak 6.2 kilometre uzunluğuna yükselttik. Hiç tüneli yoktu 5 bin 848 metre uzunluğunda 5 tünel açtık. Bitlis’i, Van ve Muş’a bölünmüş yolla bağladık. 2020 yılında Türkiye’nin en yüksek köprüsü olan Beğendik (Botan) Köprüsünü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari Yolunu hizmete açarak, Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Dağlık bir arazi yapısına sahip olan ilimizin güney illeriyle bağlantısını sağlayan güzergâh üzerindeki mühendislik harikası Bitlis Çayı Viyadüğü’nü açtık. Bitlis Çevre Yolumuz ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Van ve Muş üzerinden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluğu rahatlattık. Şu anda da Bitlis’te 14 milyar 328 milyon lira proje bedeliyle 9 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz."

TATVAN TURİSTİK TRENİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK Bakan Uraloğlu, Bitlis’in turizm ve ticaret faaliyetleri arttırmak için Tatvan Turistik Treni projesini de hayata geçirdiklerini, karayolları çalışmalarının yanı sıra Bitlis’in tüm demiryolu altyapısını da elden geçirip yenilediklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda ilk seferine 24 Haziran’da çıkan Turistik Tatvan Trenimiz, Ankara’dan Tatvan’a kadar uzanan ve Van Gölü’nün muhteşem manzaralarını sunan popüler bir turistik tren hattı olmuştur. Talepler artınca yaklaşık 2 hafta önce Turistik Tatvan Trenimizin ikinci seferini de gerçekleştirdik. İnşallah bu seferleri arttırmayı ve Ankara-Tatvan arasında 2025 yılında da turistik tren seferleri yapılmasını planlıyoruz. Tatvan ve Van Feribot İskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yolları yapımı projesini de hayata geçirdik. İskelelerimizin karayolu bağlantı yollarının yapımını tamamladık. Van Gölü üzerindeki demiryolu ulaşımı TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Her biri 9-10 vagon kapasiteli mevcut 4 feribotla günde bin 500 ton yük taşınıyordu. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük. Eski feribotların 5,6 litre olan ton başına yakıt tüketimini de yeni feribotlarla 1,1 litreye düşerek, büyük miktarda enerji tasarrufu sağladık. Hedefimiz, Bitlis’i ve ülkemizin her noktasını, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımak. Bitlis’i daha modern ve gelişmiş bir ulaşım altyapısıyla daha da ileriye taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.