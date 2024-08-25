Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baskıların, yasakların olduğu günler tamamen geride kaldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eski Türkiye artık tamamen geride kaldı. İnsanımızın kökeninden, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopası ile siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kaldı. Baskıların, yasakların olduğu günler geri gelmemek üzere tamamen geride kaldı. Kazanımları kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, çatışmayı şiddeti özleyenlere, bizi karanlık günlere çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'e geldi. Erdoğan, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'ndan helikopterle Kiler İplik Fabrikası'na geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve protokol üyeleri karşıladı.

FABRİKAYI GEZİP, HALKA HİTAP ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra 31 kamu ve özel yatırımların toplu açılış törenine katılmak üzere Kiler Holding tarafından 85 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen İplik Üretim Tesisi önündeki tören alanına geldi. Burada bir süre fabrikayı gezen Erdoğan, daha fabrika önünde toplanan halka hitap etti. Konuşmasına birlik ve beraberlik mesajları vererek başlayan Erdoğan, "Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Malazgirt'in yıl dönümü için bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz. Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis, bize verdiği söze sadık kalarak tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, Bitlis halkına hizmete devam edeceğiz. Bugün yatırımları şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

'3 ETAPTAN OLUŞAN PAMUK İPLİĞİ VE TEKSTİL FABRİKASININ İLK ETABINI YAPIYORUZ' Halka verdikleri sözleri tutmayı sürdüreceklerini kaydeden Erdoğan, "Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatırımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte. Bitlis, özel sektör yatırımlarla da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılışını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabını yapıyoruz. Kalan etaplar bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik üretecek. Kiler Holding'i bu yatırım için tebrik ediyorum" diye konuştu.

'BİN KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURACAK' Bitlis'in önemli bir tekstil merkezi olacağını belirtip, savunma sanayine yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Son 22 yılda destan yazdığımız alanların en başında geliyor. Yüzde 80 yurt dışına bağlı olan ülkemizi kendi mühimmatını üretir hale getirdik. Dün Aksaz'daki komutanlığımızda Piri Reis Denizaltımızı donanmamıza kattık. Bugün de patlayıcı madde üretim tesisinin temelini atıyoruz. Fabrika tamamlanınca bin kişilik istihdam oluşturacak. Bu yatırımımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BU BAŞARILARIN HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi doğu illerimizden çekildikçe şehirlerimizin potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Bölge illerimiz farklı bir ivme kazandı. Endişenin yerini güven, korkunun yerini huzur aldı. Bölgede huzur ortamı güçlendikçe yatırımlar daha hızlı şekilde ilerliyor. Düne kadar terör yuvası olan Gabar'da ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil, bunları Bitlis'in desteği ile başardık. Siz bize sahip çıktınız, hükümetimize sahip çıktınız. Sizin için ter dökenlere, mücadele verenlere sahip çıktınız. Eski Türkiye artık tamamen geride kaldı. İnsanımızın kökeninden, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopası ile siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kaldı. Baskıların, yasakların olduğu günler geri gelmemek üzere tamamen geride kaldı. Kazanımları kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, çatışmayı şiddeti özleyenlere bizi karanlık günlere çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz. Yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyununa asla gelmeyeceğiz" diye konuştu.