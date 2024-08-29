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        Bitlis Üniversitesi'nde 'bal' hasadı

        BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BEBAP) tarafından desteklenen arıcılık işletmesindeki kovanlarda bal hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 21:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:25
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        Bitlis Üniversitesi'nde 'bal' hasadı
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        BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BEBAP) tarafından desteklenen arıcılık işletmesindeki kovanlarda bal hasadı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, amaçlarının Bitlis balının kalite değerini artırmak olduğunu söyledi.

        Üniversitenin Rahva bölgesindeki yerleşkede bal hasadı töreni düzenlendi. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen arıcılık işletmesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen bal hasadı törenine katılan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 100 kovandan yaklaşık 1 ton bal almayı hedeflediklerini belirterek, "İşletmemizi 75 kovanla kurduk. Bu sene bu sayıyı 100’e çıkardık. Geçen senelerde ortalama kovan başı 10 kilo bal verimimiz olmuştu. Çok kısa bir süre içerisinde doğal olduğu için, organik olduğu için de hemen bir gün içerisinde hepsi tüketiliyor. Bu ballarımız satışı yapılarak elde edilen gelir üniversitenin hesabına aktarılıyor. Bu sene inşallah yine iyi bir verim bekliyoruz. Kovan başına yine 10 kilo bal verimimiz olacaktır. Hasadı yapılacak olan ballarımızın bir iki gün içerisinde inşallah sağımı yapılacak" dedi.

        'AMACIMIZ BİTLİS BALINA DİKKAT ÇEKMEKTİR'

        Asıl amaçlarının Bitlis balının değerini ve kalitesini ortaya koymak olduğunu sözlerine ekleyen Elmastaş, "Burada bizim asıl amacımız Bitlis balının önemini ortaya koymak ve dikkat çekmek. Bilimsel olarak ilgili bazı çalışmaları yaparak Bitlis balının coğrafi işaretini almak ve markalaştırmak. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak. Biz üniversite olarak daha çok bilimsel anlamda nasıl bir katkı sağlayabiliriz ona bakacağız. Bitlis balını nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunun çalışmalarını sürdüreceğiz. Verimi, kaliteyi daha çok artırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Bu alanda bir bölüm açtık. Aracılık bölümümüz var. Bilimsel olarak da çalışmalarımız var. Bazı projelerimiz var. Daha önce bir iki biriminden projelerimiz de yapıldı. Bitki ve özellikle flora ile ilgili bir tasnif yapılmış oldu. Bundan sonra inşallah aynı şekilde bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. Önemli bir çalışmamız ise ileri araştırmalar laboratuvarında bir bal laboratuvarı ünitemizi kurduk. Bununla ilgili akredite çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede bununla ilgili bir merkez olmak istiyorum" diye konuştu.

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