Ponza, 6 milyar TL'lik ekonomisi ile Bitlis'e can suyu oluyor

BİTLİS'te 'beyaz altın' olarak bilinen ve özellikle inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, kentin ekonomisine can suyu oluyor. Ponzanın yüzde 70'lik rezervinin Bitlis'te olduğunu söyleyen Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Servet Avcı, "Bims fabrikası olan bazı illere de ham madde olarak gönderiliyor. Bims'in ilimize yıllık olarak 6 milyar TL bir katkısı söz konusudur" dedi.

İtalya, İngiltere, Almanya, ABD ve Yunanistan'da bulunan ponza, Türkiye'de de Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Erciyes ve Bitlis'te çıkarılıyor. Türkiye'de ponza rezervinin yüzde 70'lik bölümü, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde yer alıyor. 'Beyaz altın' olarak bilinen ponza madeni, başta savunma, inşaat, tarım, tekstil ve kimya olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Ham madde olarak kullanılan ponza, ağırlıklı olarak Türkiye'de inşaat sektöründe işlev görüyor. Yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, Bitlis'ten Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.