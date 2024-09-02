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        Ponza, 6 milyar TL'lik ekonomisi ile Bitlis'e can suyu oluyor

        BİTLİS'te 'beyaz altın' olarak bilinen ve özellikle inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, kentin ekonomisine can suyu oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:35
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        Ponza, 6 milyar TL'lik ekonomisi ile Bitlis'e can suyu oluyor
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        BİTLİS'te 'beyaz altın' olarak bilinen ve özellikle inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, kentin ekonomisine can suyu oluyor. Ponzanın yüzde 70'lik rezervinin Bitlis'te olduğunu söyleyen Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Servet Avcı, "Bims fabrikası olan bazı illere de ham madde olarak gönderiliyor. Bims'in ilimize yıllık olarak 6 milyar TL bir katkısı söz konusudur" dedi.

        İtalya, İngiltere, Almanya, ABD ve Yunanistan'da bulunan ponza, Türkiye'de de Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Erciyes ve Bitlis'te çıkarılıyor. Türkiye'de ponza rezervinin yüzde 70'lik bölümü, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde yer alıyor. 'Beyaz altın' olarak bilinen ponza madeni, başta savunma, inşaat, tarım, tekstil ve kimya olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Ham madde olarak kullanılan ponza, ağırlıklı olarak Türkiye'de inşaat sektöründe işlev görüyor. Yalıtım malzemesi olarak kullanılan ponza, Bitlis'ten Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor.

        '2 MİLYON ADET ÜRETİM VAR'

        Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Servet Avcı, ponza madeninin Bitlis ekonomisi için oldukça önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Avcı, "Ponza literatürde 'beyaz altın' olarak biliniyor. Ponza rezervinin dünya genelinde yüzde 70'i, Türkiye'de bulunmakta. Türkiye genelinin ise yüzde 70'i, Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde bulunmaktadır. Bölgemizde yaklaşık olarak 25 ponza ocağı mevcut. 47 adet ise bims üretimi yapan fabrikamız mevcuttur. Ponza yüzde 90 inşaat malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ponza tekstil, tarım, kozmetik ürünlerinde ve gözenekli olmasında dolayı ısı yalıtımı bulunduğundan inşaat sektöründe daha çok kullanılmaktadır. Fabrikalarımızın tamamında günlük olarak yaklaşık 2 milyon adet üretim var. Biriket olarak Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Gaziantep, Hakkari ve Trabzon'a kadar gönderilmektedir. Ayrıca bims fabrikası olan bazı illere de ham madde olarak gönderiliyor. Bimsin ilimize yıllık olarak 6 milyar TL bir katkısı söz konusudur. İstihdam anlamında da ciddi katkıları olmakla beraber, dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişi geçimini bu işten sağlıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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