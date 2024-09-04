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        Devrilen TIR'ın dorsesindeki 100 küçükbaş öldü

        BİTLİS'te devrilen TIR'ın dorsesindeki 100'e yakın koyun ve keçi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:25
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        Devrilen TIR'ın dorsesindeki 100 küçükbaş öldü
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        BİTLİS'te devrilen TIR'ın dorsesindeki 100'e yakın koyun ve keçi öldü.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliktlitaş mevkisinde meydana geldi. Subhi Görkmen'in kontrolünü yitirdiği küçükbaş yüklü 52 AAK 730 plakalı TIR devrildi. Sürücü Görkmen yara almadan kurtulurken, dorsedeki 100'e yakın keçi ile koyun öldü. Yaralanan 15 küçükbaş ise bölgeye gelen kasaplar tarafından kesildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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