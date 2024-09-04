Devrilen TIR'ın dorsesindeki 100 küçükbaş öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bitlis-Baykan kara yolunun Deliktlitaş mevkisinde meydana geldi. Subhi Görkmen'in kontrolünü yitirdiği küçükbaş yüklü 52 AAK 730 plakalı TIR devrildi. Sürücü Görkmen yara almadan kurtulurken, dorsedeki 100'e yakın keçi ile koyun öldü. Yaralanan 15 küçükbaş ise bölgeye gelen kasaplar tarafından kesildi.

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