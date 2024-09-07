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        Bitlis'te sel

        BİTLİS ve çevresinde dün akşam etkili olan yağmur, Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde sele neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:05
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        Bitlis'te sel
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        BİTLİS ve çevresinde dün akşam etkili olan yağmur, Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde sele neden oldu. Sel suları nedeniyle köydeki 15 ev hasar görürken, AFAD ekipleri mağdur olanlar için çalışma başlattı.

        Bitlis'te dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve etkisini kısa sürede artıran yağmur, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Oduncular köyünde sele dönüştü. Köydeki 15 ev sel suları altında kaldı. Bölgeye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, evleri hasar görenler için çadır kurarken, zarar tespitine de başladı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve DSİ Müdürlüğü’nün de bugün köyde çalışma yapacağı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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