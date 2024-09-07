Bitlis'te sel

BİTLİS ve çevresinde dün akşam etkili olan yağmur, Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde sele neden oldu. Sel suları nedeniyle köydeki 15 ev hasar görürken, AFAD ekipleri mağdur olanlar için çalışma başlattı.

Bitlis'te dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve etkisini kısa sürede artıran yağmur, Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Oduncular köyünde sele dönüştü. Köydeki 15 ev sel suları altında kaldı. Bölgeye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, evleri hasar görenler için çadır kurarken, zarar tespitine de başladı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve DSİ Müdürlüğü’nün de bugün köyde çalışma yapacağı belirtildi.