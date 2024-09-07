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        Bitlis'teki uluslararası satranç turnuvası sona erdi

        BİTLİS Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen yurtiçi ve yurtdışından 400 sporcunun katıldığı uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 07.09.2024 - 22:15
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        Bitlis'teki uluslararası satranç turnuvası sona erdi
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        BİTLİS Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle organize edilen yurtiçi ve yurtdışından 400 sporcunun katıldığı uluslararası açık satranç turnuvası sona erdi.

        BEÜ Spor Salonu'nda 2-7 eylülde düzenlenen turnuvaya 39 ilden gelen sporcuların yanı sıra Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Hindistan, Güney Afrika, İran, Türkmenistan, Ürdün ve İngiltere'den yaklaşık 400 sporcu katıldı. Altı kategoride yapılan turnuvada dereceye giren sporculara ödüller verildi.

        BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

        Geleneksel hale getirmeyi amaçladıkları turnuvanın ilkini büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Oto, "Geçen yıl ulusal bazda yaptığımız turnuvamızı bu yıl uluslararası olarak tamamlamış bulunuyoruz. Geçen yılki tecrübelerimizden yola çıkarak, bu yılki turnuvanın daha başarılı ve organize olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu turnuvada bize paydaş olan ve ev sahipliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi yönetimine, Türkiye Satranç Federasyonuna, hakemlerimize, BETAV Bitlis Şubesi Yöneticilerine ve çalışanlarına, buraya kadar gelerek yarışan sporcular ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

        Ödül törenine, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, BETAV Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, BETAV Bitlis Şube Yönetim Kurulu üyeleri, sporcu ve aileleri katıldı.

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