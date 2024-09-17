Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Arin Gölü flamingolarla şenlendi

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü flamingolarla şenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arin Gölü flamingolarla şenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü flamingolarla şenlendi. 3 ay boyunca burada konaklayan flamingolar, özellikle doğa tutkunu fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

        Adilcevaz'a 35 kilometre uzaklıktaki, 14 kilometrekare alana sahip Arin Gölü, bu yıl da göçmen kuşların uğrak yeri oldu. İran'daki Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, her yıl ağustosta Bitlis'e gelerek Arin'de konaklıyor, 3 ay sonra havaların soğuması ile Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor. Bu yıl geçen yıllara göre daha fazla sayıda olan flamingolar, doğa tutkunu fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda doğasever flamingoları görmek için bölgeye geliyor.

        Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, bu yıl flamingoların Arin Gölü'ne yoğun bir şekilde geldiğini, bu görsel şöleni görüntülemek için fotoğrafçıların birbirleriyle yarıştığını söyledi. Olcay, “Arin Gölü'nün renkli misafiri olan flamingoları çektik. Bölge bir kuş cenneti ve çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Ama bunların içinde en güzel olan kuş türü ise flamingolar. Yaklaşık 3 ay burada konaklıyorlar. Ekim ayının sonuna kadar burada kalacaklar. Flamingoların bu görsel şölenini dron ile görüntüledik. Çektiğimiz bu fotoğrafları arşivimize kattık. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama

        Benzer Haberler

        Bitlis'teki Arin Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Bitlis'teki Arin Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Van Gölü'nde 34,6 metre boyunda mikrobiyalit bulundu
        Van Gölü'nde 34,6 metre boyunda mikrobiyalit bulundu
        Van Gölü'nde 34,60 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi
        Van Gölü'nde 34,60 metre uzunluğunda mikrobiyalit görüntülendi
        Adilcevaz'da "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği
        Adilcevaz'da "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği
        Adilcevaz'da "Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği yapıldı
        Adilcevaz'da "Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği yapıldı
        Kick boksta dünya şampiyonu Özlem Melek Korkmaz, yeni madalyalar için hazır...
        Kick boksta dünya şampiyonu Özlem Melek Korkmaz, yeni madalyalar için hazır...