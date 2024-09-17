BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü flamingolarla şenlendi. 3 ay boyunca burada konaklayan flamingolar, özellikle doğa tutkunu fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

Adilcevaz'a 35 kilometre uzaklıktaki, 14 kilometrekare alana sahip Arin Gölü, bu yıl da göçmen kuşların uğrak yeri oldu. İran'daki Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, her yıl ağustosta Bitlis'e gelerek Arin'de konaklıyor, 3 ay sonra havaların soğuması ile Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor. Bu yıl geçen yıllara göre daha fazla sayıda olan flamingolar, doğa tutkunu fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda doğasever flamingoları görmek için bölgeye geliyor.