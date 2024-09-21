Ayılara cips verip, selfie çektiler

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret edenler, tehlikeye aldırış etmeden, burada yaşayan anne ve yavru ayılara yiyecek ve cips verip, selfi çekti.

Kente 13 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ne büyük krater gölü olma özelliği taşıyan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet' ödülü alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Nemrut Krater Gölü'nün maskotları haline gelen yavru ve anne ayılar ise bölgeye gezmeye gelenlere sürpriz ziyaretler yapıyor. Ziyaretçiler, yakınlarına kadar gelen ayıları elleriyle besleyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bazıları da ayıları cipsle besleyip, selfie çekiyor. O anlar, çevredeki diğer ziyaretçilerin cep telefonlarıyla görüntülendi.