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        Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem (2)

        VALİLİK:OLUMSUZ BİR DURUM YOKBitlis Valiliği'nde Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:09
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        Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
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        VALİLİK:OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        Bitlis Valiliği’nde Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçesinde saat 14.50’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri sahada çalışmalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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