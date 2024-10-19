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        Bozayılar, yiyecek ararken görüntülendi

        BİTLİS'inTatvan ilçe sınırlarında bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut'ta bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:10
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        Bozayılar, yiyecek ararken görüntülendi
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        BİTLİS'inTatvan ilçe sınırlarında bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut'ta bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi.

        Nemrut Krater Gölü sonbahar mevsiminde de piknikçileri ağırlarken, yiyecek sıkıntısı çeken bozayılar göl kenarına bırakılan çöplere dadandı. Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut'ta bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Ayıların doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşması hem insanların güvenliği hem de bu canlıların yaşamı için istenmeyen durumlar oluşturabilir. Bu yüzden doğadaki hayvanların beslenmemesi ve doğal ortamlarına müdahale edilmemelidir. Vatandaşlar, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate almalıdır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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