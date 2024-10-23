Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında Bitlis kırsalında dün Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş (2024-1) operasyonu düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda 3 adet jelikan bidon içerisinde patlayıcı madde düzeneği yapımında kullanılan, amonyum nitrat karışımı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 litre sıvı madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.