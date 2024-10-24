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        Bitlis'te kara kovan balının hasadı başladı

        BİTLİS'in yüksek rakımlı dağlarında doğal yöntemlerle üretilen ve soğuk havalarla açılan kara kovan balları hasat edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:40
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        Bitlis'te kara kovan balının hasadı başladı
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        BİTLİS'in yüksek rakımlı dağlarında doğal yöntemlerle üretilen ve soğuk havalarla açılan kara kovan balları hasat edilmeye başlandı.

        Kentte söğüt dallarından yapılan, etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda üretilen kara kovan balının hasadına başlandı. Prolin değeri yüksek olması nedeniyle her yıl yapılan çeşitli yarışmalarda ödül alan Bitlis kara kovan balının kalitesi bilimsel olarak da kanıtlandı. Bitlisli arıcılardan Güven Güngördü, kilosu 1500 ile 2 bin TL arasına değişen fiyatlara alıcı bulan kara kovan balında bu yıl yüksek verim beklediklerini belirtti. Son günlerde havalar soğuduğu için kara kovan balının hasadına başladıklarını belirten Güngördü, 2 bin 300 rakımlı yaylalarda kara kovan bal hasadını yaptıklarını söyledi. Güngördü, "Kara kovan balları ekim ve kasım aylarında hasat edilir. Çünkü bu balların soğuk alması lazım. Bitlis balı endemik bitkilerin çokluğundan dolayı çok kaliteli bir bal. Bitlis genelinin yüzde 72’si kıraç araziden oluşur. Bu nedenle bu araziler arıcılığa çok uygundur. Balımızın kaliteli olmasının sebeplerinden bir tanesi de prolin değerlerinin çok yüksek olmasıdır. Bitlis’te hangi balcı ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldıysa, hep ödül almıştır. Bu sene rekoltemiz güzel. Kovan başı ortalama 7-8 kilo bal alıyoruz. Önceki yıllarda 3 ile 5 kilo ile sınırlıydı. Bitlis bölgesinde bu sene kara kovan balında güzel bir hasat alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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