Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu; 11 gözaltı

BİTLİS merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında; Bitlis'in Tatvan, Ahlat, Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da illerinde 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; terör örgütü elebaşına ait poster, PKK'nın sözde bayrağının bulunduğu fotoğraf, 1 hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer yandan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.