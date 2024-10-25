Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu; 11 gözaltı
BİTLİS merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.
BİTLİS merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında; Bitlis'in Tatvan, Ahlat, Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da illerinde 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; terör örgütü elebaşına ait poster, PKK'nın sözde bayrağının bulunduğu fotoğraf, 1 hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer yandan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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