Hobi olarak başladı, 4 dönümde 7 ton elma hasadı yaptı

BİTLİS'te babasından kalma 4 dönümlük araziye 10 yıl önce hobi olarak elma fidanı diken Mahmut Çoban (65), bu yıl 7 ton ürün hasat etti. Çoban, "Golden, Arap kızı, Starking ve Arjantin türlerini yetiştiriyorum. Allah'a şükürler olsun bu yıl verim çok iyi" dedi.

Merkeze bağlı Ekinli köyünde yaşayan Mahmut Çoban, babasından kalan 4 dönümlük araziye hobi olarak elma fidanı ekti. Yaz aylarında fidanlarla ilgilenen ve bakımını yapan Mahmut Çoban, daha sonra verim almaya başladı. Önceleri eş-dost ve akrabalarına elmaları dağıttığını belirten Çoban, fazla ürün almaya başlayınca satışa da sundu. Ancak düzenli bir pazar olmadığı için çoğu zaman düşük fiyata manavlara ve çevre illere elma satan Çoban, bu yıl 7-8 ton civarında hasat yaptığını söyledi.