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        Hobi olarak başladı, 4 dönümde 7 ton elma hasadı yaptı

        BİTLİS'te babasından kalma 4 dönümlük araziye 10 yıl önce hobi olarak elma fidanı diken Mahmut Çoban (65), bu yıl 7 ton ürün hasat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:25
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        Hobi olarak başladı, 4 dönümde 7 ton elma hasadı yaptı
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        BİTLİS'te babasından kalma 4 dönümlük araziye 10 yıl önce hobi olarak elma fidanı diken Mahmut Çoban (65), bu yıl 7 ton ürün hasat etti. Çoban, "Golden, Arap kızı, Starking ve Arjantin türlerini yetiştiriyorum. Allah'a şükürler olsun bu yıl verim çok iyi" dedi.

        Merkeze bağlı Ekinli köyünde yaşayan Mahmut Çoban, babasından kalan 4 dönümlük araziye hobi olarak elma fidanı ekti. Yaz aylarında fidanlarla ilgilenen ve bakımını yapan Mahmut Çoban, daha sonra verim almaya başladı. Önceleri eş-dost ve akrabalarına elmaları dağıttığını belirten Çoban, fazla ürün almaya başlayınca satışa da sundu. Ancak düzenli bir pazar olmadığı için çoğu zaman düşük fiyata manavlara ve çevre illere elma satan Çoban, bu yıl 7-8 ton civarında hasat yaptığını söyledi.

        'EN BÜYÜK SIKINTIMIZ, PAZAR ORTAMININ OLMAMASI'

        Mahmut Çoban "Ekinli köyünde bulunan dededen, babadan kalma bir arsama hobi olarak elma fidanları diktim. Allah'a şükürler olsun bu yıl verim çok iyi. Burada artık eşe, dosta dağıtımından ziyade pazarlama sistemi oluşuyor. Burada en büyük sıkıntımız, pazar ortamının olmamasıdır. Bunun için değerlendiremiyoruz. Umarım sağlıklı bir pazar ortamı oluşturulur. Bizler hobi amaçlı yapıyoruz ama bizlerden ziyade ticaretini yapan, bu işlerle iştigal edenler, bununla hayatını idame eden kişiler çok daha rahat, daha sağlıklı ürünler elde edecekler. 4 dönümdeki arsamda ağırlıklı elma çeşitleri yetiştiriyorum. Golden, Arap kızı, Starking ve Arjantin türlerini yetiştiriyorum. Bu yıl rekoltemiz yüksek. Yaklaşık 7-8 ton civarında ürün elde ettik. Bunları da iç piyasada satışa sunuyoruz" dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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