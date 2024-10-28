Aç kalan ayılar yiyecek için araçlara saldırıyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ve elle beslenmeleriyle sık sık gündeme gelen ayılar, yiyecek bulamayınca araçlara saldırıyor. İnsanların elle beslenmelerine alışıp doğal yaşamlarından uzaklaşan ayılar, bu kez araçları durdurup, yiyecek bekliyor.

Bitlis'e yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan ve son zamanlarda popülasyonu artan ayıları, hem fotoğraflamak hem de elle beslemek isteyenler bu alana gidiyor. Elle beslenmeye alışan ayılar, doğal ortamlarından uzaklaşmaya; bölgeye gelenlerin getirdiği ve piknikçilerin artıklarından beslenmeye başladı. Son dönemlerde Kaldera çevresinde sıkça görülen ayılar, yiyecek bulmak amacıyla yol kenarlarına kadar inip sürü halinde dolaşıyor. Araçlarıyla bölgeye gelenler, ayılara yiyecek veriyor. Ancak bu yiyeceklerle doymayan ayıların, bu kez de araçların camlarına, kapılarına kadar saldırmaya başladığı belirtiliyor.