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        İngiliz turist, Nemrut'ta ayıların saldırısına uğradı

        BİTLİS'inTatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan İngiliz turist Christopher Lomas Adams (37), ayıların saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:05
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        İngiliz turist, Nemrut'ta ayıların saldırısına uğradı
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        BİTLİS'inTatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan İngiliz turist Christopher Lomas Adams (37), ayıların saldırısına uğradı. Çadırı zarar gören turist, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

        Olay, 03.30 sıralarında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde meydana geldi. Motosikletiyle geldiği 2 bin 250 rakımlı krater gölü yakınlarında kamp kuran İngiliz turist Christopher Lomas Adams, son zamanlarda popülasyonu artan ayıların saldırısına uğradı. Ayıların çadırına saldırıp, zarar vermesi ile paniğe kapılan Adams, 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, yara almadan kurtulan Adams motosikletiyle bölgeden ayrıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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