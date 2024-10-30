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        Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Bitlis'te yakalandı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 20:48 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:50
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        Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Bitlis'te yakalandı
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adresinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilen terörist, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

        MİT Başkanlığı ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik alınan ihbar üzerine Tatvan ilçesinde DEAŞ'lı bir teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ'lı terörist yakalanarak gözaltına alınırken, adresinde ise örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan terörist, adliyeye sevk edildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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