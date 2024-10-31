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        Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

        BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait roketatar, el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:00
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        Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait roketatar, el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Düzenlenen bir başka terör operasyonunda ise gözaltına alınan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik 'Şehit GK Kutbettin Şimşek' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 el bombası, 1 Biksi namlusu, 300 Kalaşnikof fişeği, 350 Biksi mühimmatı, 22 büyük boy pil, 2 ayçiçeği yağı, Bitlis merkeze bağlı Harmanyeri ve Bölükyazı köyleri kırsalındaki operasyonda ise toprağa gömülü pet şişe içerisinde basma tipi el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 RPG-7 roketatar silahı, 2 anti-tank roketatar mühimmatı, 1 adet 89 milimetre çapında roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk motoru ele geçirdi.

        2 KİŞİ TERÖRDEN TUTUKLANDI

        Öte yandan jandarma ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla da Tatvan, Hizan, Güroymak ilçelerinde 12 hedefe yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        PKK/KCK/PYD/YPG suçlamasıyla da gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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